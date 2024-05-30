ММК дополнил годовую финотчетность по предписанию Банка России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Магнитогорский металлургический комбинат" дополнил консолидированную финансовую отчетность за 2023 год по предписанию Банка России.

В пересмотренной отчетности ММК, которая изначально была утверждена руководством 5 февраля 2024 года, была добавлена следующая финансовая информация: о составе выручки по видам продукции, информация по сегментам, по основным средствам, а также анализ просроченной, но необесцененной торговой и прочей дебиторской задолженности, анализ кредитного качества остатков на счетах в банках и банковских депозитов, информация о неиспользованных средствах кредитных линий, анализ финансовых обязательств в составе торговой и прочей кредиторской задолженности, график погашения краткосрочной и текущей части долгосрочных кредитов и информация по связанным сторонам.

Банк России последовательно вместе с Минфином настаивает на необходимости раскрытия эмитентами финансовой информации, которая необходима инвесторам для принятия решений. При этом ЦБ признает, что эмитенты порой стремятся скрыть больше данных, чем им это позволено. Постановление правительства № 1102 от 4 июля 2023 года отменило принятый в марте 2022 года порядок, когда компаниям разрешили полностью закрывать данные о себе. Эмитентам пришлось вернуться к публикации баланса и отчетов о финансовых результатах, но у них сохранилось право не обнародовать некоторые "чувствительные сведения" из-за санкционных угроз.

"Сейчас закрывается информация и реально связанная с санкциями, рисками санкций, и не связанная, потому что никаких последствий от этого нет", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в средине мая 2024 года.

В связи с этим ЦБ намерен начать обособлять ценные бумаги эмитентов, которые раскрывают информацию о себе в недостаточном объеме. Соответствующий проект указания регулятор опубликовал 21 мая. Согласно документу, обособление будет реализовывать биржа, выделяя ценные бумаги эмитента "внутри списка, в том числе котировального списка, в отдельную секцию (сегмент, сектор) или иным способом". Это будет происходить как по уведомлению от ЦБ, так и в случае, если биржа узнает о том, что эмитент закрывает информации больше разрешенного объема.