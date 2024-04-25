ММК в I квартале увеличил EBITDA на 28% в годовом исчислении

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - EBITDA ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" в I квартале 2024 года составила 42,15 млрд рублей, что на 28% выше, чем годом ранее (32,97 млрд рублей), сообщил ММК.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по этому показателю составлял 41,4 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA сложилась на уровне 21,8% по сравнению с 21,4% годом ранее.

Такая динамика показателей вызвана в основном ростом затрат на основные сырьевые ресурсы на фоне сохраняющейся инфляции, а также расширением социальных гарантий работникам группы, объяснил ММК.

Выручка компании выросла на 25,5% к данным годичной давности, составив 192,95 млрд рублей, отражая влияние роста издержек и инфляционных факторов на цены. Консенсус по этому показателю был на уровне 192,8 млрд рублей. Годом ранее выручка составляла 153,72 млрд рублей.

Компания не раскрывала финансовые результаты за I квартал 2023 года и IV квартал 2022 года.

Свободный денежный поток за I квартал 2024 года сократился на 40,5%, до 7,95 млрд рублей (c 13,36 млрд рублей), отражая отток в оборотный капитал и рост капзатрат на фоне дальнейшей реализации стратегии развития.

Чистый долг ММК по итогам I квартала 2024 года составил отрицательную величину 95,89 млрд рублей, при этом коэффициент чистый долг/EBITDA находится на уровне -0,47x (годом ранее -0,73x).

Во II квартале ММК ожидает восстановления объема продаж, в первую очередь премиальной продукции, на фоне окончания ремонтов в прокатном переделе и позитивной динамики металлопотребления, подкрепленной сезонным оживлением строительной активности. Эти факторы благоприятно скажутся на финансовых показателях группы во II квартале, говорится в пресс-релизе.