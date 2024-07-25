Совет директоров ММК рекомендовал дивиденды за I полугодие в 2,49 руб./акция

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" рекомендовал выплатить за первое полугодие дивиденды в размере 2,494 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

За 2023 год ММК выплатил дивиденды на уровне 2,75 руб./акция, за I квартал выплаты не осуществлялись.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 6 месяцев 2024 года, рекомендовано установить 17 октября. Вопрос о выплате дивидендов будет рассматриваться на внеочередном собрании 27 сентября.

Согласно дивидендной политике, ММК направляет на дивиденды весь свободный денежный поток (FCF) при коэффициенте чистый долг/EBITDA в пределах 1х. При соотношении чистый долг/EBITDA более 1х дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от FCF.

В первом полугодии свободный денежный поток компании составил 27,9 млрд рублей (9 млрд рублей годом ранее), за второй квартал - 19,9 млрд рублей (8 млрд рублей кварталом ранее).

Аналитики БКС ожидали полугодовые дивиденды на уровне 2,5 рубля на акцию, "Синары", Альфа-банка - 2,4 рубля на акцию, "Велес Капитала" - 2,2 рубля на акцию.

Акционерный капитал ММК состоит из 11 млрд 174,33 млн акций.