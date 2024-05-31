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"Роснефть" работает с правительством над стабилизацией налогового режима

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - "Роснефть" ведет работу с правительством РФ по вопросу стабилизации налогового режима с целью сохранения доходности акционеров, включая государство, приводит НК слова председателя правления и главного исполнительного директора Игоря Сечина.

"Роснефть" сформулировала свои предложения по оптимизации отраслевой налоговой нагрузки, самой высокой среди отраслей российской экономики, размер которой негативно влияет на возможности ее развития", - сообщил он.

В январе-апреле 2024 года объем поступлений нефтяных доходов удвоился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 3,3 трлн руб., приводит данные компания.

Роснефть Игорь Сечин правительство РФ
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