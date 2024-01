Крупнейшие хедж-фонды мира получили рекордную прибыль в 2023 году

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Прибыль крупнейших хедж-фондов мира в 2023 году достигла рекорда, в том числе благодаря росту котировок акций, пишет Financial Times.

20 ведущих фондов получили в прошлом году прибыль в размере $67 млрд по сравнению с предыдущим максимумом в $65 млрд, зафиксированным по итогам 2021 года, по расчетам LCH Investments.

Таким образом, они закрепили свое доминирование в отрасли. 20 самых успешных хедж-фондов управляют всего 19% активов, но при этом они заработали в прошлом году примерно треть совокупной прибыли отрасли.

TCI заработал для инвесторов $12,9 млрд, завершив год подъемом на 33% по сравнению с ростом на 24% американского фондового индекс S&P 500. В его портфель на конец сентября входили крупные пакеты акций таких компаний, как Alphabet Inc., Canadian National Railway, Visa Inc., General Electric Co. и Moody's.

Прибыль фонда Citadel в 2023 году составила $8,1 млрд (после рекордных $16 млрд годом ранее), Viking - $6 млрд, Millennium - $5,7 млрд, DE Shaw - $4,2 млрд, Pershing Square - $3,5 млрд.