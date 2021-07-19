Билл Акман перестроит сделку с Universal Music после переговоров с SEC

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Инвестор-миллиардер Билл Акман отказался от плана использовать принадлежащую ему специализированную компанию по слияниям и поглощениям (special purpose acquisition company, SPAC) для инвестирования в Universal Music Group (UMG).

В июне SPAC Акмана - Pershing Square Tontine Holdings Ltd. (PSTH) - договорилась о приобретении 10% акций UMG у французского медиаконгломерата Vivendi SA примерно за $4 млрд. В рамках соглашения, которое недавно одобрили акционеры Vivendi, UMG была оценена в 35 млрд евро с учетом долга (более $40 млрд).

Однако 19 июля Акман направил письмо акционерам PSTH и сообщил, что ее совет директоров решил не проводить сделку после переговоров с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это решение объясняется "вопросами, которые возникли у SEC в связи с некоторыми элементами предлагаемой сделки". По словам Акмана, SEC, в частности, выразила сомнения в том, что структура сделки соответствует требованиям Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE).

В отличие от других сделок со SPAC, PSTH, акции которой котируются на NYSE, не собиралась объединяться с UMG, но хотела стать акционером компании в преддверии уже запланированного листинга UMG в Амстердаме позднее в этом году.

Теперь PSTH намерена структурировать сделку как "традиционное" слияние со SPAC, говорится в письме Акмана. У компании есть 18 месяцев для заключения новой сделки в рамках имеющегося соглашения с акционерами.

Vivendi сообщила в понедельник, что соглашение о покупке акций будет передано хедж-фонду Акмана Pershing Square Holdings Ltd. Он приобретет долю в UMG в размере 5-10%, планируя стать "долгосрочным инвестором" в компании.

Universal Music является крупнейшей в мире звукозаписывающей компанией, с которой работают такие звезды, как Леди Гага, Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Она владеет правами на музыкальные композиции Queen, The Beatles, а также Боба Дилана.

Порядка 20% акций UMG принадлежит китайской интернет-компании Tencent Holdings Ltd. В прошлом году выручка звукозаписывающей компании составила порядка 7,4 млрд евро, почти половину выручки Vivendi.