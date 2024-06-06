Британские инвесторы прохладно встретили планы проведения Shein IPO в Лондоне

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Азиатскому онлайн-ритейлеру одежды Shein, рассматривающему возможность проведения IPO в Лондоне, вероятно, будет сложно получить поддержку инвесторов в связи с обвинениями в использовании принудительного труда поставщиками компании, пишет Financial Times со ссылкой на британских фондовых управляющих.

Shein, получившая оценку в $66 млрд в рамках последнего инвестраунда, может подать заявку на проведение IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE) в ближайшие дни. Это оказало бы существенную поддержку Лондону, где в последние годы было довольно мало крупных IPO, отмечает газета.

Однако крупные британские институциональные инвесторы говорят, что обвинения в адрес Shein в использовании принудительного труда оттолкнут их от инвестиций. Правозащитные группы утверждают, что принудительный труд используется в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР при производстве хлопка, поставляемого Shein. Компания отвергает эти обвинения.

"Это сложный момент, - отметил один из фондовых управляющих. - Я не думаю, что инвестор, имеющий ESG-команду, сможет купить эти акции".

IPO Shein, по его словам, может нанести ущерб бренду LSE.

"Хотя LSE, вероятно, радуется возможности привлечь столь крупный листинг, по-моему, неопределенность в отношении ESG-факторов, означает, что этому IPO будет сложно получить поддержку многих британских управляющих активами", - сказал газете Ричард Бакстон, долгое время возглавлявший фонд инвестиций в акции в Великобритании.

Другие инвесторы отмечают, что IPO таких компаний как Shein очень важно для будущего LSE, которая стала менее привлекательной для эмитентов, чем американские биржи, где бизнес может получить более высокую оценку.

"Инвесторы могут сами принимать решения. Не все одержимы ESG, и мы видим на примере британской Boohoo, что индустрия быстрой моды - это грубо, но эффективно", - говорит управляющий Argonaut Capital Барри Норрис.

Многие фондовые управляющие придерживаются собственных ESG-стандартов, которые используют при отборе акций для инвестиций.

Shein была основана в Китае в 2008 году, и большинство ее поставщиков находятся в этой стране. Однако теперь штаб-квартира Shein располагается в Сингапуре, и компания не продает свою продукцию в Китае.

Чистая прибыль Shein в 2023 году превысила $2 млрд по сравнению с $700 млн годом ранее.