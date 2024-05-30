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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Toyota сократила продажи автомобилей в апреле на 4,5%

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. сократил мировые продажи в апреле из-за падения спроса в Китае и Японии.

Как говорится в пресс-релизе компании, глобальные продажи в апреле понизились на 4,5% до 835,788 тыс. автомобилей. Производство, включая дочерние компании Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd., сократилось на 8,8% до 816,601 тыс.

В Китае продажи упали на 27%, в Японии – на 14%. Тем временем в Европе число реализованных машин выросло на 20%, в Северной Америке – на 16%.

Ранее сообщалось, что за 2024 финансовый год, который завершился 31 марта, компания продала 10 млн 309,457 тыс. автомобилей, что на 7,3% превысило показатель предыдущего года. Годовой объем продаж автопроизводителя впервые превысил отметку 10 млн машин.

Акции Toyota подешевели на 1,8% в четверг. С начала года капитализация компании подскочила на 28,6%.

Toyota
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