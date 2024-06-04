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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

"Яндекс" консолидировал B2B-платформу для автокредитования "еКредит"

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Яндекс" сообщил, что увеличил долю владения в B2B-платформе для автокредитования "еКредит" (ООО "Кредитит") до 100%.

Команда платформы присоединится к "Авто.ру" (входит в бизнес-юнит "Вертикали").

"Объединенная команда займется улучшением существующих и внедрением новых цифровых решений для автобизнеса, при этом бренд "еКредит" будет сохранен", - говорится в сообщении.

Впервые "Яндекс" через ООО "Яндекс.Вертикали" инвестировал в платформу в 2021 году, получив 25% компании. В мае 2024 года нарастил долю до 30,18%.

ООО "Кредитит" в 2023 году увеличило выручку в 3 раза, до 343 млн рублей. Чистая прибыль по итогам года составила 68 млн рублей.

Яндекс Авто.ру еКредит ООО "Кредитит"
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