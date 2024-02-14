"АвтоВАЗ" в 2024 году ждет роста авторынка РФ на 15-20%, до 1,35 млн штук

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Рынок легковых и легких коммерческих автомобилей в России с учетом альтернативных каналов ввоза машин в 2024 году может вырасти на 15-20%, до 1,3-1,35 млн единиц, прогнозирует "АвтоВАЗ".

Рыночный прогноз компании на год озвучил в среду вице-президент компании по продажам и маркетингу Дмитрий Костромин на сессии форума "Автомобильный рынок России. Тренды и прогнозы".

"По рынку прогноз, скажем, так, оптимистичный, при этом он реалистичный - порядка 1,35 млн при определенных внешних факторах, которые могут произойти или не произойти", - сказал он.

По его словам, на авторынке сложились хорошие условия по предложению для покупателя. "Количества автомобилей на складах достаточно, выбрать можно из большого количества моделей. Поэтому в принципе 1,3 млн автомобилей смотрится вполне достижимой целью", - добавил Костромин.

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) ранее давала примерно такой же рыночный прогноз на 2024 год - прогнозировала рост авторынка на 15%, до 1,3 млн единиц, включая параллельный импорт. В АЕБ называли такой прогноз "умеренно оптимистичным".

"Если произойдут какие-нибудь положительные еще моменты, рынок может быть и выше. Потому что изначально, где-то в третьем квартале 2023 года, мы видели рынок в сторону 1,4-1,5 млн автомобилей, сейчас мы пересмотрели оценку в сторону понижения - но где-то 1,3 млн точно будет", - говорил глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев на годовой конференции о результатах авторынка.

По подсчетам АЕБ на основании регистраций транспортных средств, продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2023 году выросли в 2,6 раза, до 1 127 856 штук.