Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

АЕБ отметил перенасыщение авторынка РФ на фоне роста складских запасов кроссоверов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России, включая параллельно импортированные, в январе 2024 года выросли на 64%, до 82,671 тыс. единиц, на фоне низкой прошлогодней базы и перенасыщения авторынка из-за больших складских запасов, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"На динамику рынка оказала влияние продолжающаяся адаптация к внутренним и внешним факторам. Одним из таких факторов является перенасыщение рынка, обусловленное высоким уровнем складских запасов, сфокусированных в сегменте кроссоверов. Также цифры роста обусловлены низкой базой января прошлого года", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Алексея Калицева.

АЕБ Ассоциация европейского бизнеса
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

MDMG возобновит выплату дивидендов после завершения редомициляции

Акции "Яндекса" упали на 9,3% на корпоративных новостях

Yandex N.V. может направить часть денег от продажи бизнеса "Яндекса" своим акционерам через buyback

Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов

Yandex N.V. продает "Яндекс" за 475 млрд руб. консорциуму инвесторов

Цена нефти Brent подросла до $77,71 за баррель

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о границе

Поставки "Газпрома" в Китай в субботу обновили рекорд

Турецкий строительный подрядчик Ronesans объявил об уходе из России

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Структура "Интер РАО" приобрела бывшее СП "Силовых машин" и Toshiba

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });