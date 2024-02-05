АЕБ отметил перенасыщение авторынка РФ на фоне роста складских запасов кроссоверов

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России, включая параллельно импортированные, в январе 2024 года выросли на 64%, до 82,671 тыс. единиц, на фоне низкой прошлогодней базы и перенасыщения авторынка из-за больших складских запасов, сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

"На динамику рынка оказала влияние продолжающаяся адаптация к внутренним и внешним факторам. Одним из таких факторов является перенасыщение рынка, обусловленное высоким уровнем складских запасов, сфокусированных в сегменте кроссоверов. Также цифры роста обусловлены низкой базой января прошлого года", - цитирует пресс-служба АЕБ главу комитета автопроизводителей ассоциации Алексея Калицева.