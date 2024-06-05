Дефицит консолидированного бюджета РФ в январе-апреле вырос до 4,1 трлн руб.

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-апреле 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 4 трлн 81,3 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Для сравнения: в январе-апреле 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 1 трлн 734,9 млрд рублей (в текущем году он в 2,4 раза больше).

Доходы консолидированного бюджета в январе-апреле составили 17 трлн 954,0 млрд рублей, расходы - 22 трлн 35,3 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-апреле составил 3 трлн 962,8 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета январе-апреле 2024 года на уровне 1,484 трлн рублей.

Результат корректировки этого показателя определил пересмотр в сторону уменьшения доходов бюджета до 8 трлн 866,8 млрд рублей с 11 трлн 684 млрд рублей. Как отмечалось в комментарии ЦБ РФ по динамике денежных агрегатов в апреле, на них существенное влияние оказал перенос уплаты значительного объема платежей налогов за апрель на 2 мая (2,5 трлн рублей, по данным Минфина).

Расходы федерального бюджета в январе-апреле, по данным Казначейства, составили 12 трлн 829,5 млрд рублей (Минфин оценивал их в 13,168 трлн рублей).

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-апреле исполнены с дефицитом 330,7 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 6 трлн 19,8 млрд рублей, расходах - 6 трлн 350,5 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-апреле исполнены с профицитом 96,5 млрд рублей. Доходы фондов составили 5 трлн 984,2 млрд рублей, расходы - 5 трлн 887,8 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 115,7 млрд рублей при доходах 1 трлн 90,9 млрд рублей и расходах 975,2 млрд рублей.