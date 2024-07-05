Консолидированный бюджет РФ в январе-мае исполнен с профицитом 560 млрд руб.

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Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 559,6 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Для сравнения: в январе-мае 2023 года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 2 трлн 356,7 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе-мае составили 27 трлн 821,9 млрд рублей, расходы - 27 трлн 262,3 млрд рублей.

Дефицит федерального бюджета РФ в январе-мае составил 730,4 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал дефицит федерального бюджета в январе-мае 2024 года на уровне 983 млрд рублей.

Корректировку этого показателя определил пересмотр в сторону уменьшения суммы расходов федерального бюджета в январе-мае - по данным Казначейства, они составили 15 трлн 22,5 млрд рублей, тогда как Минфин оценивал их в 15,272 трлн рублей.

Доходы федерального бюджета за пять месяцев 2024 года составили 14 трлн 292,1 млрд рублей.

Консолидированные бюджеты субъектов РФ в январе-мае исполнены с профицитом 974,2 млрд рублей при доходах региональных бюджетов 9 трлн 224,6 млрд рублей, расходах - 8 трлн 250,5 млрд рублей.

Бюджеты государственных внебюджетных фондов в январе-мае исполнены с профицитом 210,3 млрд рублей. Доходы фондов составили 7 трлн 696,6 млрд рублей, расходы - 7 трлн 486,2 млрд рублей.

Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов за этот период исполнены с профицитом 105,6 млрд рублей при доходах 1 трлн 372,3 млрд рублей и расходах 1 трлн 266,7 млрд рублей.