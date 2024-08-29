Campbell Soup отчитался о квартальном убытке

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. зафиксировал чистый убыток в четвертом финансовом квартале из-за разовых списаний. Выручка компании повысилась на 11%, но не оправдала прогнозов рынка.

В квартале, который завершился 28 июля, Campbell Soup получил чистый убыток в $3 млн, или $0,01 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $169 млн, или $0,57 на акцию, за сопоставимый период предыдущего финансового года. Показатель учитывает списания стоимости ряда брендов компании на общую сумму $129 млн.

Прибыль без учета разовых факторов выросла на 26%, до $0,63 на акцию, немного превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков, составлявший $0,62 на акцию.

Квартальная выручка Campbell Soup увеличилась до $2,293 млрд с $2,07 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $2,312 млрд.

По итогам всего 2024 финансового года чистая прибыль компании уменьшилась на 34%, до $567 млн, или $1,89 на акцию, скорректированная прибыль выросла на 3%, до $3,08 на акцию, выручка повысилась на 3%, до $9,6 млрд.

По прогнозу компании, в 2025 финансовом году ее скорректированная прибыль увеличится на 1-4%, выручка - на 9-11%.

С начала 2024 года капитализация Campbell Soup выросла на 16,1%.

Campbell Soup была основана в 1869 году и получила массовую известность благодаря серии работ художника Энди Уорхола. Сейчас компания производит широкий ряд продуктов питания, от супов и соусов для макарон до выпечки и фруктовых напитков.