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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Campbell Soup покупает производителя соусов Sovos Brands за $2,7 млрд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. договорился о покупке конкурирующей Sovos Brands Inc. за $2,7 млрд.

Campbell заплатит $32 за акцию Sovos, сообщила пресс-служба компании. Котировки Sovos на закрытие торгов в минувшую пятницу составили $18,02. Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2023 года.

Выручка Sovos в 2022 году составила $837 млн. Среднегодовые темпы продаж в 2019-2022 годах составляли 28%. Компания специализируется на различных соусах для пасты, выпускает продукцию под брендами Rao's, Michael Angelo's и noosa.

Campbell Sovos Brands Campbell Soup США
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