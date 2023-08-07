Campbell Soup покупает производителя соусов Sovos Brands за $2,7 млрд

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский производитель продуктов питания Campbell Soup Co. договорился о покупке конкурирующей Sovos Brands Inc. за $2,7 млрд.

Campbell заплатит $32 за акцию Sovos, сообщила пресс-служба компании. Котировки Sovos на закрытие торгов в минувшую пятницу составили $18,02. Ожидается, что сделка будет закрыта в конце 2023 года.

Выручка Sovos в 2022 году составила $837 млн. Среднегодовые темпы продаж в 2019-2022 годах составляли 28%. Компания специализируется на различных соусах для пасты, выпускает продукцию под брендами Rao's, Michael Angelo's и noosa.