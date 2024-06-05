Анат Ашкенази из Eli Lilly станет главным финансовым директором Alphabet

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Анат Ашкенази назначена новым главным финансовым директором Alphabet Inc., сообщила компания.

Она вступит в должность 31 июля. Сейчас Ашкенази занимает аналогичный пост в фармацевтической компании Eli Lilly, где она проработала 23 года.

Ранее сообщалось, что действующий финдиректор Alphabet Рут Порат получит должность президента и главного инвестиционного директора. Порат ранее была финдиректором банка Morgan Stanley, в Google она перешла в 2015 году.