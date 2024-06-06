Денежная масса в РФ в мае сократилась на 0,8% из-за переноса налоговых платежей

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Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в России в мае 2024 года сократилась на 0,8%, до 102,3 трлн рублей, после роста в апреле на 3,5% из-за переноса уплаты значительного объема налогов за апрель на 2 мая (2,5 трлн рублей, согласно данным Минфина), сообщает сайт Банка России. Регулятор ссылается на оперативные данных о динамике денежных агрегатов.

Годовой темп роста денежной массы к 1 июня составил 18,7% после 21,8% на 1 мая и 17,4% на 1 апреля.

Широкая денежная масса с исключением валютной переоценки уменьшилась в мае на 0,5% после роста в апреле на 3,1%. Годовой темп ее прироста на 1 июня замедлился до 16,1% с 18,3% на 1 мая и 14,2% на 1 апреля.

ЦБ отмечает, что основной вклад в годовой прирост широкой денежной массы продолжают вносить депозиты населения. На конец мая он составил 11,5 процентного пункта (п.п.), тогда как вклад депозитов организаций - 4,4 п.п., наличных денег (М0) - 0,3 п.п.

Высокие процентные ставки по банковским вкладам продолжили поддерживать спрос на срочные рублевые депозиты. Годовой темп прироста срочных депозитов населения в мае 2024 года достиг очередного рекордного значения - 44,9% - после 43,1% в апреле.

Темп роста наличных денег (М0) остается, напротив, низким. За май показатель М0 увеличился лишь на 0,1% (в апреле - на 0,7%), а годовой прирост М0 замедлился до 1,6% (в апреле - 3,1%), это новый минимум с конца 2015 года.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.