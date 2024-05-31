Денежная масса в национальном определении в РФ выросла на 3,5% в апреле

Доля наличных продолжает обновлять минимум, отметили в Банке России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в национальном определении в апреле 2024 года увеличилась на 3 трлн 511,6 млрд рублей, или на 3,5%, до 103 трлн 107,4 млрд рублей, сообщается на сайте Банка России.

Годовые темпы роста денежной массы к 1 мая выросли до 21,8% с 17,4% на 1 апреля.

Ранее ЦБ РФ в комментарии к оперативным данным о динамике денежных агрегатов пояснял, что на прирост денежных агрегатов в апреле (и значительное ускорение годовых темпов прироста) сильно повлиял сдвиг исполнения апрельских налоговых платежей, срок уплаты которых пришелся на воскресенье, 28 апреля, на первый за этой датой рабочий день - четверг, 2 мая. Объем этих платежей, которые уменьшают денежную массу, был значительным.

В январе-апреле 2024 года денежная масса увеличилась на 4 трлн 722,0 млрд рублей, или на 4,8%, с 98 трлн 385,4 млрд рублей на 1 января.

Объем наличных денег (агрегат М0) в составе денежной массы в апреле стал больше на 115,9 млрд рублей, или на 0,7%, до 16 трлн 738,2 млрд рублей.

Годовой темп прироста наличных денег снизился к 1 мая 2024 года до 3,1% (минимум с 1 октября 2019 года) с 5,1% на 1 апреля.

Доля наличных денег в денежной массе на 1 мая 2024 года снизилась до 16,2% с 16,7% на 1 апреля. Шестой месяц подряд этот показатель обновляет абсолютный минимум.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.