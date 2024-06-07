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ЦБ РФ рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 б.п.

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ на заседании в пятницу рассматривал варианты сохранения ставки и повышения ее на 100 или 200 базисных пунктов, мнений о необходимости повышения ставки стало больше по сравнению с апрельским заседанием, заявила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Варианты, которые мы рассматривали, - вариант сохранения ставки и вариант ее повышения, причем звучали предложения (повысить - ИФ) и до 17%, и до 18%. В прошлый раз я говорила, что были варианты сохранения и повышения ставки, но в этот раз количество мнений о том, что надо подумать о повышении ключевой ставки, было больше", - заявила она.

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