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Минфин оценил дефицит бюджета РФ в январе-мае в 0,5% ВВП

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-мае 2024 года исполнен, по предварительной оценке, с дефицитом 983 млрд рублей, или 0,5% ВВП, сообщается в пресс-релизе Минфина.

Поправками в закон о бюджете текущего года, которые находятся на рассмотрении в Госдуме, дефицит предусмотрен в размере 2,12 трлн рублей, или 1,1% ВВП.

В январе-апреле дефицит, по уточненной информации казначейства, составлял 3,963 трлн рублей. Предварительная оценка Минфина дефицита за этот период была на уровне 1,484 трлн рублей, или 0,8% ВВП.

В январе-мае прошлого года дефицит составлял 3,03 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Доходы бюджета за пять месяцев составили 14,289 трлн рублей, что на 45,5% больше показателя января-мая 2023 года, расходы - 15,272 трлн рублей, что выше уровня предыдущего года на 18,9%.

Минфин РФ
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