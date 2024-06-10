"Киви" передала долю в факторинговом бизнесе в залог Тинькофф банку

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - АО "Киви" передало 51% долей в "РОВИ Факторинг плюс" в залог Тинькофф банку (Т-банку), следует из данных ЕГРЮЛ.

Также банку в залог перешел 51% долей Киви в "РОВИ Тех". "Интерфакс" направил запрос в банк.

Остальные 49% долей в обеих компаниях принадлежат ООО "Плюс менеджмент групп", владельцами которого являются генеральный директор "РОВИ Факторинг плюс" Виктор Вернов и гендиректор "РОВИ Тех" Евгений Родионов.

"Киви Финанс" 31 мая вышла из дефолта, приобретя по оферте 8 309 953 облигации серии 001Р-02 - 100% предъявленных к выкупу бумаг - по цене 101,64% номинала. Всего по выпуску наступало две оферты на досрочное погашение, после понижения кредитного рейтинга по выпуску и его отзыву. Неполное исполнение обязательств по обоим офертам было связано с отсутствием денежных средств у АО "Киви", которое несет солидарную ответственность со своим дочерним обществом, так как большая часть денег (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в Киви банке в связи с отзывом у него лицензии в феврале.

Наиболее вероятным источником получения ликвидности компанией, видимо, является продажа факторингового портфеля дочернего "ROWI Факторинг" (либо самой компании), предположил руководитель отдела аналитики долгового рынка "Ренессанс Капитала" Алексей Булгаков. Это мнение он высказал в ежедневном обзоре 4 июня.

Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении. Основными держателями выпуска были Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк (интегрируется в Тинькофф банк), Киви банк (в лице Агентства по страхованию вкладов, АСВ, выполняющего функции ликвидатора банка). Облигации на сумму 200 млн рублей принадлежали физическим лицам.

Полученные от выпуска облигаций 8,5 млрд руб. были переданы ООО "РОВИ Факторинг плюс" в виде займов на два года: 5 млрд руб. было передано по договору займа от ООО "Киви финанс", остальные 3,5 млрд руб. были получены от АО "Киви", для чего АО "Киви" перед этим получило заем на эту же сумму у "Киви финанс" сроком на два года. Все договоры займа предполагали возможность досрочного погашения долга и процентов, но у "РОВИ Факторинг плюс" было недостаточно собственных средств для этого, сообщалось в отчете "Киви".

Первая оферта была предусмотрена ковенантой на приобретение бондов оферентом (АО "Киви") в течение 30 рабочих дней в случае понижения кредитного рейтинга АО "Киви" на три и более ступени российским рейтинговым агентством. В конце февраля "Эксперт РА" понизило рейтинги АО "Киви" и облигаций "Киви финанс" с ruBBB+ до уровня ruB-, 10 апреля агентство отозвало рейтинги (в связи с чем появились основания для второй оферты на приобретение бумаг с исполнением 28 мая).

Технический дефолт по первой оферте был допущен в начале апреля, тогда эмитент приобрел бумаги в количестве 141 900 штук, что составляло 1,71% от общего количества предъявленных к приобретению облигаций. Позднее, 29 мая, компания допустила техдефолт по второй оферте, выкупив только 0,56% от общего количества предъявленных к приобретению бумаг. Таким образом, общий объем выкупа облигаций на 29 мая составлял 164,8 тыс. облигаций. При этом компания выкупала не пропорционально у всех держателей, занёсших бумагу, как положено по закону, а по 100% у розничных держателей, отмечает Булгаков. По его оценкам, в обращении остаются облигации выпуска менее чем на 30 млн руб.

Группа Qiwi в конце января объявила о продаже российских активов, консолидированных под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Ltd, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. В контур сделки вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Ее цена составила 23,75 млрд рублей.

Через месяц, 21 февраля, ЦБ РФ отозвал у Киви банка лицензию. В банке была введена временная администрация в лице Агентства страхования вкладов (АСВ), затем на агентство были возложены функции ликвидатора. Активы Киви банка по итогам обследования АСВ составляют 68,2 млрд руб., обязательства - 43,1 млрд руб. Имущества кредитной организации достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, сообщало агентство. Расчеты с кредиторами планируется начать в июле, после закрытия реестра требований.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".