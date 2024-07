Qiwi меняет депозитария ADS-программы

Компания попросила Nasdaq продлить срок для обжалования решения о делистинге

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Qiwi меняет депозитария, управляющего программой ее американских депозитарных акций (ADS), с The Bank of New York Mellon на RCS Stock Transfer, сообщила компания.

Новый депозитарий будет работать с привлеченным брокером-дилером или лицензированной трастовой компанией из США. За предоставление кастодиальных услуг будет ответственна RCS Trust and Corporate Services Ltd. Решения вступят в силу после годового собрания акционеров.

Кроме этого, Qiwi запросила Nasdaq продлить на 14 дней срок, в течение которого группа может обжаловать решение биржи о делистинге ADS Qiwi (каждая представляет одну акцию класса В). "Решение о продлении связано с тем, что Qiwi продолжает проводить комплексный анализ ситуации в интересах держателей АDS. Компания надлежащим образом объявит о дальнейших решениях, принятых в установленном порядке", - говорится в сообщении Qiwi.

Bank of New York Mellon в июне уведомил Qiwi, что перестанет быть депозитарием ее программы американских депозитарных расписок (ADR). Согласно уведомлению, Qiwi должна назначить другой банк-депозитарий не позднее 19 августа. Если банк не будет найден, BNY Mellon свернет ADR-программу не ранее чем через 30 дней после уведомления держателей ADR, то есть 18 сентября или позже.

Nasdaq 26 июня уведомила Qiwi о делистинге ее ADS. Биржа в своем уведомлении сослалась на правило листинга 5101, которое позволяет бирже принимать решение о делистинге акций компании на основании любого события, которое делает первоначальный или дальнейший листинг ценных бумаг нецелесообразным или необоснованным по мнению Nasdaq, даже если ценные бумаги соответствуют всем перечисленным критериям для первоначального или дальнейшего листинга. Компании было предоставлено 15 дней для подачи апелляции на это решение.

Ранее, в марте 2023 года, Nasdaq уже уведомляла Qiwi о делистинге ее акций. Тогда группа обжаловала это решение, и предполагалось, что она сможет сохранить листинг при разделении бизнеса на международный и российский сегменты. В январе 2024 года, в рамках реструктуризации бизнеса Qiwi продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Международный бизнес группы в Казахстане, ОАЭ и других странах продолжит развиваться в рамках Qiwi plc, сообщала компания.

Взаиморасчеты по сделке предполагали рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет: 11,9 млрд рублей должны быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки (до 19 мая), остальные 11,9 млрд рублей - четырьмя равными долями начиная с IV квартала 2024 года.

21 февраля Банк России отозвал лицензию у Киви банка. В банке была введена временная администрация, а затем ликвидатор в лице Агентства по страхованию вкладов.

В марте агентство подало иск к владельцам банка об оспаривании сделки по продаже АО "Киви". Как сообщал представитель АСВ в ходе судебного разбирательства, первую часть платежа по сделке Fusion Factor Fintech уже выплатила, взяв заем у Протопопова. Согласно данным картотеки суда, сумма платежа в рамках первого транша составила 100 млн рублей. Сроки оплаты оставшихся 11,78 млрд руб. Qiwi в мае по просьбе покупателя перенесла на три месяца, до 19 августа, поскольку "события в российском бизнесе существенно осложнили его способность своевременно погасить обязательства по второму взносу".

Уставный капитал Qiwi состоит из 10 413 522 акций класса А и 52 299 453 акций класса В. Одна акция класса А предоставляет 10 голосов, одна акция класса В - один голос.

Доля акций Qiwi в свободном обращении составляет 71,3% от их общего числа (крупнейший акционер компании - Сергей Солонин, у него 28,4% акций и 71,3% голосов).

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".