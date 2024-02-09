Первая редакция перечня экономически значимых организаций может появиться в феврале

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Первая редакция перечня экономически значимых организаций (ЭЗО) может быть обнародована уже в феврале 2024 года, сообщил "Интерфаксу" первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов в кулуарах Всероссийского форума реструктуризации долга, организованного на площадке Торгово-промышленной палаты РФ.

"Первый этап - меньше десяти (компаний - ИФ)", - сказал Торосов, уточняя количество организаций, которые будут включены в эту редакцию документа.

Ранее чиновники разъясняли, что документ не будет статичным, перечень может корректироваться и дополняться.

В российском законодательстве упоминание об ЭЗО появилось летом 2023 года после принятия закона №470-ФЗ, который наделил правительство полномочиями формировать перечень таких организаций. Документ до сих пор не опубликован.

Источники "Интерфакса" ранее сообщали, что на этот статус претендовали компании группы "Тинькофф" (видимо, речь идет о TCS Group, в которую, в частности, входит Тинькофф банк - ИФ) и АО "АБ Холдинг", контролирующее Альфа-банк.

Статус ЭЗО позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.