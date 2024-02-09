Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:18

Первая редакция перечня экономически значимых организаций может появиться в феврале

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Первая редакция перечня экономически значимых организаций (ЭЗО) может быть обнародована уже в феврале 2024 года, сообщил "Интерфаксу" первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов в кулуарах Всероссийского форума реструктуризации долга, организованного на площадке Торгово-промышленной палаты РФ.

"Первый этап - меньше десяти (компаний - ИФ)", - сказал Торосов, уточняя количество организаций, которые будут включены в эту редакцию документа.

В РоссииПрезидент подписал закон о перечне экономически значимых организацийЧитать подробнее

Ранее чиновники разъясняли, что документ не будет статичным, перечень может корректироваться и дополняться.

В российском законодательстве упоминание об ЭЗО появилось летом 2023 года после принятия закона №470-ФЗ, который наделил правительство полномочиями формировать перечень таких организаций. Документ до сих пор не опубликован.

Источники "Интерфакса" ранее сообщали, что на этот статус претендовали компании группы "Тинькофф" (видимо, речь идет о TCS Group, в которую, в частности, входит Тинькофф банк - ИФ) и АО "АБ Холдинг", контролирующее Альфа-банк.

Статус ЭЗО позволяет их российским бенефициарам через суд получить акции и доли таких компаний в прямое владение, исключив из цепочки собственников иностранные холдинговые структуры (ИХК), либо передать право на них кому-то другому. Кроме того, документ позволяет через суд временно приостановить в отношении ЭЗО корпоративные права ИХК, например голосовать на собраниях, получать дивиденды, распоряжаться акциями и долями.

Илья Торосов Минэкономразвития РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦИК РФ утвердил текст избирательного бюллетеня на выборах президента

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Россиянам объяснили порядок выплаты туристического налога на Бали

Инвестиции "Росатома" останутся в диапазоне 1-1,5 трлн рублей в год до 2030 года

Песков оставил без ответа вопрос о возможности обмена Гершковича на Красикова

Песков оставил без ответа вопрос о возможности обмена Гершковича на Красикова
Борьба с "Исламским государством"

Житель Крыма осужден на 11 лет колонии строгого режима за финансирование ИГ

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Главное.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону. Главное.

Минобороны заявило об уничтожении 19 украинских дронов над рядом регионов РФ

Пожар в жилом доме на севере Москвы полностью ликвидирован

Путин считает, что отношения с Украиной рано или поздно восстановятся

Пожар на крыше жилого дома в Москве локализован

Пожар на крыше жилого дома в Москве локализован
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });