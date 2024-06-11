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Scania создала новую компанию для развития сети зарядных станций

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Шведский производитель грузовых автомобилей Scania создал новую компанию, которая будет специализироваться на развитии зарядной инфраструктуры.

Компания под названием Erinion к 2030 году установит и будет обслуживать 40 тысяч зарядных станций на частных территориях, что позволит дополнить общественную сеть, сообщила Scania.

"Это внесет существенный вклад в создание сети из 240-265 тысяч зарядных станций, необходимых для европейских хабов к 2030 году", - отмечают в компании.

Erinion займется установкой и подключением зарядных станций, а также обеспечит клиентам доступ к интегрированному программному и аппаратному обеспечению, операционным услугам и поддержке. Пользоваться зарядными станциями смогут электромобили любого бренда.

Компания планирует работать на рынках Швеции, Норвегии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Германии. В дальнейшем она намерена развиваться глобально.

Scania ставит целью, чтобы 50% ее продаж в Европе к 2030 году приходилось на электромобили, и создание Erinion является важным шагом на пути к ее реализации, отмечают в компании.

Scania Швеция Erinion
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