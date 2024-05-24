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En+ в 2024 году планирует расширить сеть электрозарядных станций в два раза

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Холдинг En+, развивающий сеть электрозарядных станций (ЭЗС) для автомобилей в Иркутской области и Красноярском крае, планирует в текущем году установить 18 новых ЭЗС, увеличив их общее количество более чем в два раза – до 37 станций.

Как сообщила пресс-служба En+, инвестиции в открытие новых ЭЗС в текущем году составят порядка 71 млн рублей.

По данным пресс-службы, 17 ЭЗС будут установлены в Иркутске и его пригородах. Одна станция – в Ангарске. Сейчас сеть насчитывает 19 ЭЗС: 18 – в Иркутской области, одна – в Красноярске.

В сообщении отмечается, что все ЭЗС должны быть введены в эксплуатацию до ноября 2024 года. "Этот срок обусловлен требованиями для получения субсидий в рамках госпрограммы развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры", - уточняет пресс-служба.

Мощность каждой новой ЭЗС составит 150 кВт, что позволит проводить сессии "быстрой" зарядки.

По словам генерального директора En+ Владимира Колмогорова, приведенным в сообщении, холдинг развивает сеть ЭЗС с расчетом на обслуживание популярных туристических маршрутов, городских и междугородных перевозок.

Ранее сообщалось, что первые три ЭЗС холдинг открыл в декабре 2020 года в Иркутской области. Инвестиции в проект тогда составили более 10 млн рублей.

В настоящее время в Иркутской области действуют ЭЗС En+ в Иркутске, Братске, Тулуне, Шелехове, и на дорогах, ведущих к озеру Байкал. Одна станция работает в Красноярске – в аэропорту Емельяново.

Сообщалось также, что по итогам 2023 года число зарядных сессий на станциях En+ выросло на 13% до 44,7 тыс. Клиентская база увеличилась на 5%. При этом наиболее активно использовались станции, расположенные на популярных туристических маршрутах – на дорогах к Ольхону, в поселок Листвянка, в город Байкальск.

En+ Group – вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт, включая 15,2 ГВт гидроэнергетических активов, и алюминиевые производства годовой мощностью 4,2 млн тонн (через контрольную долю в "Русале").

En+ Иркутская область Красноярский край
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