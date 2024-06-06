СЕО "Ростелекома" подтвердил готовность создать единый софт для зарядки электромобилей

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Глава ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский подтвердил готовность компании разработать единый софт, агрегирующий услуги поставщиков зарядных станций для электромобилей. Он сказал об этом журналистам в кулуарах ПМЭФ. По его словам, если правительство одобрит это предложение, компания будет финансировать проект самостоятельно.

"Мы не хотим быть огромной электрозаправочной станцией. Этот рынок будет, очевидно, конкурентным - на нем будет много игроков. Мы считаем, что мы можем сделать программу (софт), которая позволит всем владельцам электромобилей пользоваться услугами любой (зарядной - ИФ) станции на территории страны - это наше предложение", - сказал он.

Он добавил, что по проекту проводились предварительные консультации с правительством. При этом финансировать реализацию проекта, в случае его утверждения, "Ростелеком" готов самостоятельно.

5 июня "Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что "Ростелеком" направил в правительство письмо, в котором предложил проект создания платформы электрозарядной инфраструктуры (ЭЗИ), сама компания при этом готова выступить единым оператором ЭЗИ в России.

По замыслу "Ростелекома", предлагаемое решение позволит консолидировать региональных операторов ЭЗИ в едином цифровом пространстве и предоставлять услуги высокого качества для пользователей. Региональным властям это позволит осуществлять координацию, контроль и мониторинг деятельности операторов ЭЗИ и поставщиков электрозарядных станций (ЭЗС), а также формировать обновленные планы развития региональной инфраструктуры.

"В "Ростелекоме" заверяют, что внедрение разработанных компанией решений во всех регионах России позволит консолидировать всех региональных операторов ЭЗИ в едином цифровом пространстве, предоставлять конечным пользователям качественные услуги, осуществлять координацию, контроль и мониторинг деятельности операторов ЭЗИ и поставщиков ЭЗС региональными властями, а также формировать обновленные планы развития региональной инфраструктуры", - сообщал собеседник агентства.

Он добавил, что для создания единого пространства ЭЗИ на всей территории страны "Ростелеком" готов предоставить цифровое решение для региональных и федеральных властей, обеспечив при этом контроль за всей инфраструктурой ЭЗС и оказание первой линии технической поддержки.

Принятая в 2021 году Концепция по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в России до 2030 года предусматривает, что в 2021-2024 годах должно быть запущено в эксплуатацию не менее 9,4 тысячи зарядных станций, а в 2025-2030 годах - не менее 72 тысяч. Сбалансированный сценарий развития инфраструктуры электрозарядных станций к 2030 году потребует наличия 144 тысяч зарядных станций, говорится в документе.

Согласно концепции, к 2030 году должно быть произведено 8573 медленных зарядных станций и 5715 - быстрых (в 2022 году - 1178 и 528 единиц соответственно).