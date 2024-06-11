"Ренессанс Капитал" ждет повышения ставки Банка России в июле на 150 б.п.

После этого аналитики ожидают начала цикла смягчения ДКП

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - "Ренессанс Капитал" ожидает повышения ключевой ставки Банка России в июле на 150 базисных пунктов, до 17,5% в рамках базового сценария, сказал журналистам главный экономист инвесткомпании Олег Кузьмин.

По его словам, такое повышение выглядит "комфортным шагом" для регулятора. Как он отметил, к июльскому заседанию накопленная инфляция с начала года уже приблизится к 4,3-4,4%, и апрельский прогноз ЦБ на конец года (4,5%) окажется "недостижимым".

Говоря о текущих экономических тенденциях, Кузьмин обратил внимание на ряд "нестандартных", по его мнению, причин достаточно высокого экономического роста и устойчивой инфляции.

"Первая нестандартная причина - реализация "отложенного" спроса 2022 года и "опережающего" спроса, фактически заимствованного из будущих периодов. То есть какие-то свои планы люди стараются реализовать заранее, пока, скажем так, курс нормальный, товары есть, ну и в целом, такого вот ничего страшного не случилось. И вот эта причина является одной из причин, почему, как мы полагали, и теперь это стало еще яснее, Банк России повысит ставку на ближайшем заседании в июле", - сказал эксперт. "Вторая нестандартная причина - это устойчивость бюджетного стимула за счет повышения уровня природной ренты, поступающей в экономику, и практики инвестирования внутри страны средств ФНБ", - добавил он.

Во втором полугодии, полагает Кузьмин, инфляция начнет замедляться по мере исчерпания эффекта опережающего спроса под влиянием завершения или ужесточения льготных программ кредитования. "Но по итогам года все равно будет находиться между 5,5% и 6%. Вот наша оценка - 5,7%", - сказал он.

Цикл снижения ставки после июльского повышения может начаться уже в четвертом квартале 2024 года, считает Кузьмин: на конец года она составит 15-16% годовых, и снижение продолжится в 2025 году (прогноз на конец 2025 года - 10%).

"Тем не менее, устойчивость бюджетного стимула (в результате повышения уровня поступающей в экономику природной ренты) в совокупности с ростом нейтральных ставок в мире, увеличением объемов льготных программ кредитования по сравнению с периодом до 2022 года и повышением премии за риск в российской экономике после периодов повышенной турбулентности не позволят Банку России снизить ставку ниже уровня 10%. Мы рассматриваем это как новый уровень "нейтральной ставки" для России в обозримой перспективе", - сказал он.

Последние налоговые изменения, по мнению Кузьмина, будут иметь "скорее небольшой проинфляционный характер", включая вероятное желание компаний скомпенсировать часть будущего снижения доходов повышением цен в текущем году, пока спрос остается достаточно сильным. "Впрочем, это влияние будет кратковременным. В долгосрочном периоде все зависит от результатов корректировки налоговой системы, в частности, от того, насколько получится улучшить потенциальный рост экономики в результате предложенных изменений", - отметил он.