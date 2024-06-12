В России остановлены биржевые торги долларом из-за санкций США. Обобщение

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - История отечественных биржевых торгов долларом, начавшаяся в апреле 1991 года (строго говоря, даже не в России, а еще в СССР), встает на паузу на неопределенный срок. В среду США объявили о введении санкций против "Московской биржи" и входящих в ее группу "Национального расчетного депозитария" и "Национального клирингового центра" (до сих пор только НРД находился под санкциями Евросоюза, а в отношении самой Мосбиржи и НКЦ значимых ограничений не было). Это делает биржевые торги долларом технически невозможными, и с 13 июня их не будет, о чем вскоре после объявления OFAC сообщила биржа.

Дедолларизация биржи

Аргументируя решение включить биржу и ее структуры в SDN List, Минфин США упоминает ряд мер, одобренных президентом Владимиром Путиным, задача которых - привлечь через крупнейшую торговую площадку капитал от российских инвесторов и резидентов дружественных стран. Это, в свою очередь, "расширяет возможности для российских и нероссийских лиц получать прибыль от военной машины Кремля, инвестируя в российский суверенный долг, российские корпорации, ведущие российские оборонные предприятия", полагают авторы новых санкций.

"В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" с 13 июня торги на рынках "Московской биржи" будут проводиться в соответствии с действующим регламентом: на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро; на фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением инструментов с расчетами в долларах США и евро; на срочном рынке торги проводятся в обычном режиме", - заявила Мосбиржа.

Слухи о санкциях против Мосбиржи и НКЦ ходили давно, и пока в каждом новом санкционном пакете США эти названия участники рынка искали в первую очередь, ЦБ готовился к жизни в изменившихся реалиях. Еще в октябре 2022 года на фоне ожиданий, что в любой момент торги "недружественными" валютами могут остановиться, регулятор разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов, сообщил тогда ЦБ.

В декабре прошлого года глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что внебиржевой рынок на данный момент формирует более половины валютных торгов в РФ, и если из-за санкций биржевые торги станут технически невозможными, на курс рубля это существенно не повлияет.

"Что касается функционирования валютного рынка, у нас есть и внебиржевой валютный рынок, который обеспечивает валютные торги. Кстати, его доля уже больше половины - 53% валютных торгов. Что касается курсообразования, мы еще в прошлом году, понимая разного рода санкционные риски, выпустили указание, где объяснили, как тогда будет определяться курс. Он будет устанавливаться на основе данных о внебиржевых торгах, и в том числе используя банковскую отчетность", - говорила Набиуллина в одном из интервью.

Рисков резких колебаний курса в том случае, если он будет устанавливаться только по OTC-торгам, Набиуллина не видела. "Это зависит от спроса и предложения. У нас достаточно большой объем внебиржевых торгов, много участников в нем. Скорее, вопрос именно получения информации о внебиржевых сделках, поэтому будем пользоваться разными источниками. Но я не думаю, что это серьезно само по себе может повлиять на курс", - отметила глава ЦБ.

В среду вечером Банк России сообщил, что в связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" приостанавливается проведение биржевых торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах США и евро. При этом торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и в прочих валютах будут проводиться в штатном режиме. Сделки с долларом США и евро продолжат совершаться на внебиржевом рынке.

"Для определения официальных курсов доллара США и евро к рублю Банк России будет использовать банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, в соответствии с указанием Банка России от 03.10.2022 № 6290-У "О порядке установления и опубликования Центральным банком РФ официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Компании и граждане могут продолжать покупать и продавать доллары США и евро через российские банки. Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными. По вкладам и счетам граждан и организаций в долларах США и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный Банком России", - заявил ЦБ.

Другие санкции: СПГ, газовозы, IT, золото, уголь, банк и даже Гознак

В целом обновление санкционного списка, произведенное США в День России, стало самым масштабным за последнее время. Помимо "Мосбиржи", НРД и НКЦ в SDN List включен большой набор компаний из самых разных секторов экономики РФ.

Так, вслед за ЕС и Великобританией США ввели санкции против Российской национальной перестраховочной компании. Также в санкционном списке отныне находятся "СОГАЗ", банк "Точка", Гознак и его руководитель Аркадий Трачук.

В SDN List включены компании "Селигдар", "Газпром инвест", "Уралредмет", "Амурский металлургический комбинат", АО "ГТ Морстрой", АО "Конар", ПАО "Русолово", "Синара Транспортные машины", "Русгаздобыча", а также ряд структур "НОВАТЭКа": "Мурманск СПГ", ООО "Обский газохимический комплекс", "Мурманск-трансгаз", "Арктик СПГ 1", "Арктик СПГ 3", "НОВАТЭК СПГ Топливо Кашира".

"Руководствуясь обязательствами, взятыми на себя президентом Байденом и лидерами стран G7 по ограничению будущих доходов России в сфере энергетики и препятствованию развитию перспективных энергетических проектов России, Минфин вводит санкции против организаций, участвующих в трех проектах по производству СПГ, которые Россия рассчитывает реализовать в будущем: проекты "Обский СПГ", "Арктик СПГ 1" и "Арктик СПГ 3", - говорится в сообщении.

Также SDN List пополнился целым рядом компаний группы "Коулстар" и "Эльгауголь".

Кроме того, сообщил Минфин США, блокирующие санкции распространены на несколько газовозов, связанных с "Совкомфлотом" и верфью "Звезда" - это "Алексей Косыгин", "Петр Столыпин", "Сергей Витте", "Звезда 044", "Звезда 045", "Звезда 046", "Звезда 047".

С 12 сентября этого года вводится запрет на оказание любым российским лицам услуг по консультированию и проектированию в области IT. Также запрещается осуществление IT-поддержки; оказание услуг, основанных на облачных технологиях, для управления предприятиями.

OFAC выдало ряд стандартных для таких случаев лицензий. Так, на сворачивание операций с "Селигдаром", "Уралредметом", Гознаком, "Эльгауглем", "Коулстаром" отведен срок до 27 июля. Для Мосбиржи, НРД и НКЦ аналогичная лицензия действует до 13 августа, такой же дедлайн установлен для выхода из их ценных бумаг.

Усиление контроля за расчетами

В рамках очередного пакета ограничительных мер Минфин США также выпустил обновленную памятку о соблюдении норм санкционного комплаенса. Ее задача - оповестить зарубежные финансовые институты о рисках вторичных санкций за участие в каких-либо значимых сделках/проводках в интересах заблокированных российских лиц, таких, как Сбербанк и ВТБ, говорится в релизе Минфина.

Чтобы помочь иностранным финансовым организациям идентифицировать санкционные риски, OFAC обновило информацию о зарубежных представительствах Сбербанка, ВТБ, ВЭБа, Промсвязьбанка, добавив в SDN List их адреса в Китае, Гонконге, Индии, Киргизии.

"На работу Сбера в России новые введенные ограничения не повлияют. В работе наших зарубежных подразделений также принципиальных изменений не будет, так как они являются неотъемлемой частью группы Сбера и на них ранее и так распространялись санкционные ограничения", - прокомментировал обновление SDN List Сбербанк.