Отзыв компанией Alstom среднесрочного прогноза обрушил ее котировки на 28%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Французский производитель поездов Alstom SA в 2025/2026 финансовом году увеличил выручку на 4% и получил рекордный объем заказов, но его котировки рухнули из-за отзыва среднесрочного прогноза.

Как сказано в предварительной отчетности компании, ее выручка за год, завершившийся 31 марта, составила 19,2 млрд евро против 18,5 млрд евро годом ранее. Органический рост показателя составил 7%.

Объем новых заказов увеличился до максимальных в истории 27,6 млрд евро с 19,8 млрд евро. Совокупный объем еще не выполненных заказов превысил 100 млрд евро.

Рентабельность по скорректированному показателю EBIT снизилась примерно до 6% с 6,4%, свободный денежный поток (FCF) - до порядка 330 млн евро с 502 млн евро.

Новый главный исполнительный директор Alstom Мартен Сьон отметил медленный прогресс ряда крупных проектов на рынке подвижных составов и заявил, что компания немедленно приступает к реализации мер по стабилизации деятельности и готовит "более глубокие операционные изменения".

По оценкам аналитиков Barclays, не менее 12 проектов пострадали от многолетних задержек.

Ударив по рентабельности и денпотоку, проблемы с проектами разожгли опасения того, что компании придется привлекать капитал, а ее кредитный рейтинг окажется под давлением, передает Reuters. Впрочем, аналитики Citi не ожидают от Alstom дополнительных мер в отношении ликвидности, таких как привлечение акционерного капитала.

На фоне этих проблем производитель поездов ухудшил прогноз маржи по скорректированной EBIT на конец 2026/2027 фингода до 6,5% с 8-10%, а также отозвал трехлетний прогноз FCF на уровне 1,5 млрд евро, ограничившись заявлением, что в нынешнем фингоду показатель будет положительным.

Позднее в текущем фингоду Alstom обещает представить новые среднесрочные цели.

Акции компании дешевеют на 28% на торгах в пятницу. Ее окончательная годовая отчетность будет опубликована 13 мая.