Райффайзенбанк возобновил вывод валюты с брокерских счетов

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Вывод долларов, евро и юаней с брокерских на банковские счета возобновлен для физических лиц, говорится в сообщении Райффайзенбанка.

"Исключение составят сделки по покупке долларов и евро от 11 июня с расчетами 13 июня 2024 года. Мы ожидаем разъяснений по порядку расчетов и проведения самих расчетов по этим операциям группой "Московская биржа"", - сообщил банк в своем телеграм-канале.

Ранее о приостановке вывода валюты с брокерских счетов, помимо Райффайзенбанка, объявили "Финам", БКС и "Газпромбанк Инвестиции".

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Вскоре после этого Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Банк России при этом заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. В четверг ЦБ сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом.