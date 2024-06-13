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Райффайзенбанк приостановит вывод долларов, евро и юаней с брокерских на банковские счета

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Райффайзенбанк сообщил, что приостанавливает вывод долларов, евро и юаней с брокерских на банковские счета до появления разъяснений от "Мосбиржи".

Ранее 13 июня о том, что временно недоступен вывод долларов и евро с брокерских счетов, объявили "Финам" и БКС.

Доллары США, евро и гонконгские доллары на брокерских счетах клиентов "Финама" временно отображаются как заблокированные, ввод и вывод пока недоступны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объеме заблокированных средств, произвести внутренние расчеты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами", - отметили в пресс-службе.

Позднее в "Финаме" сообщили, что ожидают получить данные в ближайшее время и рассчитывают, что уже в пятницу ввод и вывод валюты будут доступны. "Это может случиться и раньше, в том числе сегодня", - сказано в сообщении брокера.

БКС также сообщил, что вывод долларов США, евро и гонконгских долларов с брокерских счетов временно недоступен, в том числе на БКС банк. "Ранее БКС планомерно информировал клиентов о рисках, связанных с хранением недружественных валют на брокерских счетах. Наша статистика подтверждает, что клиенты активно избавлялись от этих валют, переводили средства в другие активы. На данный момент на брокерских счетах валюта имеется у небольшой доли наших клиентов, а средние остатки невелики", - говорится в сообщении "БКС Мир инвестиций".

Брокер отметил, что вывод юаней с брокерских счетов в БКС доступен только на БКС банк. "Также с сегодняшнего дня БКС убирает дисконты по юаню, валюта становится не маржинальной. Клиенты смогут закрыть свои необеспеченные позиции самостоятельно до конца дня", - добавляется в сообщении.

OFAC Минфина США 12 июня ввел санкции против "Московской биржи" и входящих в ее группу Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария.

После этого "Мосбиржа" сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Банк России заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. В четверг ЦБ сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом.

БКС Банк России Мосбиржа Райффайзенбанк США Финам
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