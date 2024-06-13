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Вывод долларов и евро с брокерских счетов в "Финаме" временно недоступен

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Доллары США, евро и гонконгские доллары на брокерских счетах клиентов "Финама" временно отображаются как заблокированные, ввод и вывод пока недоступны, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Нам понадобится некоторое время, чтобы получить данные от биржи об объеме заблокированных средств, произвести внутренние расчеты и предпринять необходимые действия, чтобы инвесторы получили возможность распоряжаться своими средствами", - отметили в пресс-службе.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло "Московскую биржу" и входящих в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Вскоре после объявления о санкциях Мосбиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Банк России при этом заявил, что сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. В четверг ЦБ сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом.

Финам
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