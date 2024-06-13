Глава "Росатома" оценил стоимость строительства АЭС "Аккую" в Турции в $24-25 млрд

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Стоимость строительства АЭС "Аккую" в Турции в текущих ценах составляет $24-25 млрд, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на заседании Совета по науке и образованию в четверг.

По его словам, "Росатом" пока сам финансирует строительство, финансирование со стороны Турции еще не началось.

Лихачев также отметил, что госкорпорация на данный момент строит за границей 22 энергоблока, всего законтрактовано 39 объектов. Внутри страны строятся семь энергоблоков.

"Росатом" ведет строительство первой в Турции АЭС "Аккую" в провинции Мерсин. Станция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физический пуск АЭС запланирован на 2024 г. Ранее сообщалось, что Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия.

В рамках Атомэкспо-2024 министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар сообщал, что его страна в ближайшее время придет к пониманию того, с кем будет строить новые АЭС в Синопе и Тракии. По его словам, Турция серьезно продвинулась в разработке проекта АЭС в Синопе. Ведется диалог с "Росатомом" и другими заинтересованными сторонами.