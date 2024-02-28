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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:31

"Росатом" и Минэнерго Турции ведут переговоры о строительстве второй АЭС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" и Минэнерго Турции ведут переговоры о строительстве второй АЭС, сказал гендиректор российской госкорпорации Алексей Лихачёв в Госдуме.

"Сейчас переговоры идут в формате: с российской стороны - "Росатом", с турецкой - Минэнерго. Мы обсуждаем технический комплекс, систему управления и экономические параметры проекта. В нашем понимании, площадка в Синопе позволяет размещение брата-близнеца станции "Аккую", - сказал Лихачёв.

"Для нас пока еще не решены вопросы управления и финансирования проекта", - заявил Лихачёв.

Ранее сообщалось, что Турция рассматривает проекты строительства еще двух АЭС - в провинциях Синоп и Тракия.

В сентябре 2023 года президент РФ Владимир Путин на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщал, что ввод первого энергоблока на АЭС "Аккую" в Турции намечен на 2024 год.

Минэнерго Росатом Алексей Лихачев
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