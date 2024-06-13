ЦБ РФ временно отменяет утренние торги на МосБирже

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Банк России принял решение с 14 июня временно не проводить торговые сессии до 9:50 по Москве на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке Московской биржи, говорится в сообщении регулятора.

Согласно сообщению МосБиржи, в 9:50-10:00 будет проводиться аукцион открытия, с 10:00 - основная сессия.

Торги на фондовом и денежном рынках проводятся по стандартному расписанию.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) в среду внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список.

Вскоре после этого МосБиржа сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро. Как пояснили в Банке России, прекращение торгов евро связано с тем, что страны Евросоюза также соблюдают американские санкции. Сделки с этими валютами продолжат совершаться на внебиржевом рынке, а для определения официальных курсов доллара и евро к рублю будет использоваться банковская отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов, заявили в ЦБ. В четверг Банк России сообщил о решении приостановить торги и гонконгским долларом для сокращения рисков.

Ранее в четверг также стало известно, что санкции против МосБиржи, НКЦ и НРД ввела и Великобритания.