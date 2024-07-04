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В ЦБ сочли, что возобновлять утренние торги на валютном рынке МосБиржи еще рано

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Рассматривать вопрос о возобновлении утренних торгов на валютном рынке Московской биржи пока преждевременно, заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

"Мне кажется, что этот вопрос преждевременный. У нас с учетом всех рестрикций сократился объем ликвидности, поступающий на организованные площадки. Нам нужно все-таки обеспечить достаточную ликвидность, чтобы ценообразование тоже было реалистичным. В этом смысле концентрация ликвидности на более коротких по времени торгах показана", - сказал Чистюхин журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"Если ситуация будет меняться, и мы вернемся к нормальному распределению ликвидности, которое было раньше, конечно, можно говорить о возобновлении. Сейчас это преждевременно", - добавил он.

OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) 12 июня внесло Московскую биржу и входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД) в санкционный список. После этого на бирже были остановлены торги долларом США, евро и гонконгским долларом.

Позднее Банк России сообщил, что принял решение с 14 июня не проводить торговые сессии до 9:50 по Москве на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке МосБиржи.

Банк России Владимир Чистюхин Московская биржа
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