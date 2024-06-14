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"Киви финанс" исполнила обязательства по очередной облигационной оферте

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - ООО "Киви финанс" приобрело по оферте 14 867 облигаций серии 001Р-02 - 100% предъявленных к выкупу бумаг - по цене 102,39% номинала, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

В цену выкупа входит номинальная стоимость бондов (1000 рублей за одну бумагу) и накопленный купонный доход на дату выкупа (23,9 рубля на одну облигацию).

Эта оферта стала следствием технического дефолта "Киви финанс" по предыдущей оферте на приобретение облигаций серии 001Р-02, допущенного 29 мая. Как сообщалось ранее, возникновение предыдущей оферты также было обусловлено наступлением ковенанты: компания 26 апреля допустила дефолт по выкупу облигаций по еще более ранней оферте, которая, в свою очередь, также возникла в связи с наступлением ковенанты: рейтинговое агентство "Эксперт РА" 10 апреля отозвало без подтверждения рейтинг оферента облигаций ООО "Киви финанс" - АО "Киви".

Банк России 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка. Функции временной администрации, а затем и ликвидатора были возложены на АСВ. АСВ начнет расчеты с кредиторами Киви банка в июле 2024 года после закрытия реестра требований. На первом этапе на расчеты планируется направить имеющиеся денежные средства в размере около 21 млрд рублей. Это позволит удовлетворить в полном объеме требования кредиторов первой очереди и ориентировочно на 70% - требования кредиторов третьей очереди, отмечало АСВ.

Задолженность перед остальными кредиторами будет погашаться по мере продажи ценных бумаг и поступления средств в результате конвертации валюты. Имущества банка достаточно для удовлетворения требований всех его кредиторов в полном объеме, сообщало АСВ.

Активы Киви банка по итогам обследования агентства составляют 68,2 млрд рублей, обязательства банка - 43,1 млрд рублей.

Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" серии 001Р-02 с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении.

Банк России Киви банк Эксперт РА АСВ Киви финанс
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