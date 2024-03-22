Набиуллина считает, что у Киви банка достаточно средств, чтобы расплатиться с клиентами

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Объем активов Киви банка превышает обязательства на 28 млрд рублей, что позволит ему расплатиться с клиентами, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"У Киви банка лицензия была отозвана за неоднократное нарушение противолегализационного законодательства, поэтому мы в арбитражный суд недавно направили иск о принудительной ликвидации. Вывод по итогам работы временной администрации АСВ: в банке есть значительный профицит средств - более 28 млрд рублей, то есть превышение его активов над обязательствами. Поэтому мы исходим из того, что все имеющиеся обязательства будут выполнены", - сказала она.

ЦБ отозвал лицензию у Киви банка 21 февраля. Регулятор тогда отметил, вовлеченность банка "в проведение высокорисковых операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом, включая переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и т.п., а также поиск новых способов обхода вводимых регулятором ограничений". В частности, отмечались "многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома и проведения по ним операций, что создавало значительные риски для граждан". Информацию о некоторых операциях банка ЦБ к тому моменту уже направил в правоохранительные органы.

Киви банк является участником системы страхования вкладов. С 29 февраля АСВ начало выплачивать вкладчикам банка страховые возмещения.

После отзыва лицензии были заблокированы Qiwi-кошельки, их стало невозможно пополнить. Средства в электронных кошельках граждан не подлежат страхованию. В ЦБ затем заявили, что Киви банку должно хватить средств, чтобы в процессе банкротства вернуть гражданам деньги и с кошельков.

"Возврат этих средств будет проходить уже в ходе принудительной ликвидации или банкротства банка за счет денег, полученных от реализации его активов и иного имущества. По предварительной оценке Банка России, у банка хватит средств, чтобы вернуть деньги с электронных кошельков граждан", - заявил ЦБ.

22 марта Набиуллина высказала мнение, что система страхования вкладов может быть распространена на электронные кошельки, владельцы которых прошли идентификацию, лимита в 1,4 млн рублей достаточно. По ее словам, ЦБ сейчас обсуждает этот вопрос.