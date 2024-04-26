"Киви финанс" допустила дефолт по облигациям после просрочки исполнения обязательств по оферте

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Киви финанс" допустило дефолт вследствие просрочки исполнения обязательств по приобретению облигаций серии 001Р-02 в течение 10 рабочих дней после наступления даты приобретения. Об этом сообщил представитель владельцев облигаций эмитента – ООО "Лигал кэпитал инвестор сервисез".

Как сообщалось, компания, в рамках оферты с исполнением 11 апреля, которая была активирована в связи с понижением рейтинга, удовлетворила только 1,7% заявок (в количестве 141 тыс. 900 штук) от общего количества предъявленных к приобретению облигаций. Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости бондов составляет 8 млрд 166,399 млн рублей, по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения - 308 млн 199,898 тыс. рублей.

По мнению эмитента, причина частичного исполнения - отсутствие достаточных денежных средств на счетах.

Согласно условиям эмиссии, в результате наступления дефолта владельцы облигаций получают право на новую оферту на приобретение (с исполнением 19 июня), а также на досрочное погашение принадлежащих им бумаг. Облигации могут быть предъявлены к погашению в любой момент до устранения эмитентом нарушения (т.е. до выплаты номинала по всем бумагам, предъявленным к первой оферте). Эмитент обязан погасить бумаги не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования держателей.

Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении. Ближайшая выплата купона по займу - 2 мая.

В отчетности оферента по выпуску облигаций прежде уже сообщалось, что оферент не сможет в полном объеме исполнить обязательства по приобретению облигаций ООО "Киви финанс", так как большая часть средств компании (9,1 млрд руб.) заморожена на счетах в Киви банке, у которого в феврале была отозвана лицензия.

Кроме того, в отчете уточнялось, что основные держатели выпуска – кредитные организации – Сбербанк, Совкомбанк, Росбанк, Киви банк (в лице Агентства по страхованию вкладов, выполняющего функции временной администрации). Облигации на сумму 200 млн рублей принадлежат физическим лицам. АО "Киви" и "Киви финанс" ведут с ними переговоры об отсрочке по выкупу или рефинансировании долга.

10 апреля эмитент раскрыл итоги общего собрания владельцев облигаций, состоявшегося 5 апреля. В повестке дня общего собрания было два вопроса: "об отказе от права требовать приобретения биржевых облигаций серии 001Р-02 и о признании не наступившими оснований для приобретения облигаций на срок до 1 октября 2024 года". Эмитент не смог набрать достаточное число голосов, необходимое для принятия решений по данным вопросам, соответственно, голосование не прошло.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. В банке после этого была назначена временная администрация, ее функции выполняло АСВ.

Активы Киви банка по итогам обследования АСВ составляют 68,2 млрд руб., обязательства банка - 43,1 млрд руб.

Суд 10 апреля принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в Киви банке по иску ЦБ, ликвидатором назначено АСВ. В ходе принудительной ликвидации банк под управлением АСВ рассчитается с кредиторами, начать расчеты планируется в июле.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".