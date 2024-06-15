В G7 займутся решением технических вопросов по использованию доходов от активов РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Страны G7 займутся решением технических вопросов, связанных с планом по использованию доходов от замороженных активов РФ для помощи Украине, заявила в субботу премьер Италии Джорджа Мелони.

"В ближайшие недели предстоит решить технические вопросы", - цитирует ее газета Corriere della Sera.

Говоря о достигнутом ранее на этой неделе на саммите лидеров G7 соглашении о подобном применении доходов от активов РФ, Мелони заверила, что такой результат "не был гарантированным".

Ранее на саммите в итальянской области Апулия лидеры G7 приняли решение разработать систему, которая позволит выделять кредиты для помощи Украине. При этом возвращать деньги Киеву, согласно плану, не нужно: для оплаты как раз будут применяться доходы от замороженных активов России.

Саммит "большой семерки" проходит с 13 по 15 июня.