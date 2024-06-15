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Президент Бразилии обещал продолжать усилия по урегулированию кризиса на Украине

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что продолжит работу над украинским урегулированием.

"Мы подготовили документ с Китаем (с принципами решения кризиса - ИФ). Считаем, что нужно организовать эффективный переговорный процесс, с участием России. Посмотрим, можно ли будет этого добиться", - сказал он журналистам по итогам участия в саммите G7 на юге Италии.

По сообщению европейских СМИ, Лула да Силва вновь заявил, что его страна будет участвовать лишь в тех конференциях по решению кризиса, на которых будут представлены как Украина, так и Россия. Также президент Бразилии объяснил сложности по урегулировании ситуаций как на Украине, так и в секторе Газа, "слабостью ООН".

"Если бы страны, представленные в СБ ООН, заняли нейтральную позицию, то возможно удалось бы наладить переговоры", - считает бразильский лидер.

Лула да Силва был приглашен на саммит G7. На организованную Швейцарией конференцию по Украине он не отправился, объяснив это решение отсутствием на мероприятии делегации РФ.

Саммит "большой семерки" проходит в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня.

Украина Бразилия Луис Инасиу Лула да Силва
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