ЦБ хочет ввести "период охлаждения" для подозрительных операций с цифровым рублем

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Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Банки - участники платформы цифрового рубля должны будут на два дня приостанавливать переводы цифровых рублей, если они имеют признаки операций без добровольного согласия клиента, и сообщать об этом пользователям, следует из проекта указания ЦБ.

Банки также должны будут сообщать клиентам о возможности подтвердить распоряжение на перевод в срок не позднее одного дня, следующего за днем его приостановления. Или о возможности направить повторное распоряжение в тот же банк, через который совершалась операция.

Банк России, как оператор платформы цифрового рубля, также будет проверять распоряжения на наличие признаков операций без согласия. Если такие признаки не будут выявлены, то ЦБ сообщит о возможности клиента снова направить распоряжение о переводе по тем же реквизитам и на ту же сумму. Если они будут найдены, то кредитная организация должна будет отказать клиенту в совершении операции.

Кроме этого, банки до заключения договора счета цифрового рубля с пользователем платформы должны будут давать рекомендации по снижению рисков осуществления перевода цифровых рублей без добровольного согласия клиента. При этом, если перевод пользователя платформы имел признаки операции без согласия, банк должен будет дать ему рекомендации по снижению рисков повторного осуществления такой операции.

Экспертные заключения по проекту принимаются до 28 июня 2024 года.

Предполагается, что указание вступит в силу через 10 дней после официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года.

Цифровой рубль

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.

Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков из 20 участников, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин летом прошлого года подписал закон, вводящий с 25 июля 2024 года двухдневный "период охлаждения", в течение которого банк обязан будет приостановить перевод, если счет получателя занесен в базу данных ЦБ о случаях переводов без согласия клиента. За эти два дня клиент может одуматься, разобраться, что имеет дело с мошенниками, и отказаться от перевода, отмечал ЦБ. Если банк совершит такой перевод до истечения "периода охлаждения", то должен будет компенсировать клиенту потери.