ЦБ РФ с 1 сентября расширит пилот по цифровому рублю до 9 тыс. физлиц

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - ЦБ с 1 сентября в десятки раз увеличит количество участников пилота по цифровому рублю, заявила журналистам первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.

"Мы с 1 сентября расширяем пилот до 9 тыс. физических лиц, было у нас порядка 600, и 1200 юридических лиц, было порядка 22", - сказала Скоробогатова в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

"У нас запрос от граждан и бизнеса, и от банков, просто гигантский", - добавила она.

Ожидается, что пилот также будет расширен за счет участия 20 кредитных организаций.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с реальными цифровыми рублями. Первый этап тестирования проходит в режиме friends and family при участии около 600 физлиц из числа сотрудников 12 банков. Они тестируют открытие и закрытие цифровых кошельков, их пополнение и переводы между физическими лицами, автоматические платежи и переводы.

Ожидается, что в 2024 году к пилоту присоединится вторая группа банков, а перечень тестируемых операций дополнится оплатой по QR-коду и платежами между юрлицами. Введение цифрового рубля в широкий оборот предполагается начать постепенно с 2025 года.