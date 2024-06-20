Фактор високосного года не позволил ЦБ оценить динамику перегрева экономики РФ в I квартале

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России на заседании по денежно-кредитной политике, прошедшем 7 июня, из-за фактора високосного дня не смог прийти к единому мнению в отношении динамики перегрева экономики и отклонения роста ВВП РФ в I квартале от базового сценария. Об этом регулятор сообщил в резюме состоявшегося обсуждения.

"Экономика в I квартале 2024 года выросла на 5,4% г/г, что выше прогноза Банка России. По оперативным данным, в апреле рост экономики немного замедлился, но оставался высоким. Потребление домохозяйств в I квартале 2024 года, по оценкам, выросло сильнее, чем ожидал Банк России. По оперативным данным, потребительская активность в II квартале остается высокой, хотя есть некоторые признаки ее замедления", - описывают в ЦБ ситуацию в экономике в начале года.

"Для вывода о том, что рост экономики в I квартале 2024 года значимо отклонился от базового сценария, данных недостаточно, согласились участники. Динамика ВВП в I квартале 2024 года зашумлена календарным эффектом високосного года. Оценки вклада этого фактора в рост ВВП стали предметом дискуссии", - отмечается при этом в резюме.

"Диапазон обсуждавшихся оценок эффекта високосного года предполагает, что секвенциальный темп роста экономики (к предыдущему кварталу, очищенный от сезонности - ИФ) мог как быть близок к базовому сценарию, то есть замедлялся по сравнению с IV кварталом 2023 года, так и быть выше него", - говорится в резюме о расхождениях в оценках динамики экономики из-за високосного дня.

При этом в ЦБ отмечают, что по данным оперативной статистики, деловая активность в апреле несколько замедлилась. "Признаки этого в отдельных регионах отмечали представители ГУ (главных управлений Банка России - ИФ): снижение индекса бизнес-климата, ожиданий компаниями будущего спроса. В результате в дальнейшем можно ожидать некоторого замедления экономической активности", - говорится в обзоре.

В резюме также отмечается, что участники пришли к единому мнению, что напряженность на рынке труда и повышенные темпы роста цен свидетельствуют о значительном положительном разрыве выпуска, но "в то же время пока нельзя сделать однозначный вывод о динамике разрыва".

"Часть участников обсуждения считала, что перегрев экономики в I квартале мог усилиться. Они указывали на нарастание дефицита рабочей силы, сопровождающееся ускоренным ростом зарплат, а также признаки разворота в динамике инфляции в апреле-мае. По их мнению, влияние високосного года на экономический рост в I квартале было небольшим. Другие участники, напротив, считали, что данных для вывода об усилении перегрева недостаточно. По их мнению, вклад високосного года в экономический рост мог быть существенным. Кроме того, высокие темпы роста экономики отчасти могут быть связаны с продолжающимся наращиванием уровня ее потенциала. Это происходит в результате как увеличения производственных мощностей, так и роста производительности труда, о чем, в частности, свидетельствовали многие опрошенные Банком России компании", - говорится в резюме и о разногласиях в дискуссии о динамике перегрева экономики.