Банк России может существенно повысить ставку в июле

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Банк России может существенно повысить ключевую ставку в июле, если убедится в реализации альтернативного сценария, сообщил регулятор в резюме июньского обсуждения ставки.

"Если будут получены убедительные свидетельства реализации альтернативного сценария в статистических данных, на июльском заседании может быть принято решение о повышении ключевой ставки, причем существенном", - отмечает ЦБ.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что существенным является повышение ставки более чем на 1 процентный пункт (п.п.).

Совет директоров Банка России 7 июня принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. ЦБ ужесточил сигнал, указав на возможность повышения ставки на ближайшем заседании и необходимость поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике существенно более продолжительный период, чем предполагалось в апреле. Очередное заседание по ставке пройдет 26 июля (оно будет опорным).

ЦБ подчеркивает, что на момент июньского решения по ставке не было решающих аргументов, чтобы отвергнуть базовый сценарий в пользу альтернативного и повысить ключевую ставку.

При этом все участники обсуждения ставки в июне согласились, что вероятность реализации альтернативного сценария выросла.

Банк России в июне, помимо варианта сохранения ставки, также рассматривал вариант ее повышения на 100-200 базисных пунктов (б.п.) - до 17-18% годовых.

В качестве аргумента в пользу ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП) приведено мнение, что экономика, скорее всего, отклонилась от апрельского базового сценария в сторону более проинфляционного. В пользу этого вывода свидетельствуют имеющиеся данные по ВВП, инфляции, рынку труда и кредитованию.

"Текущие денежно-кредитные условия не обеспечивают достаточного увеличения склонности населения и бизнеса к сбережению, замедления роста кредитования, охлаждения внутреннего спроса, которые необходимы для возвращения инфляции к цели в следующем году", - отмечалось в числе аргументов за ужесточение ДКП.

Среди них также указано, что рост инфляционных ожиданий усилил инерцию в динамике инфляции и создает риски для достижения цели по инфляции в 2025 году.

В пользу сохранения ставки участники обсуждения привели довод, что эффекты от ужесточения ДКП с учетом лагов и действие автономных от нее факторов еще не в полной мере отразились на динамике спроса и инфляции.

Кроме того, они допускают недооценку дезинфляционных эффектов от расширения потенциала экономики (за счет повышения гибкости рынка труда или роста производительности).

Также в пользу сохранения ставки говорила необходимость получения большего объема данных, чтобы достоверно оценить ситуацию в экономике, скорость и устойчивость инфляционного тренда.

Полученные с апрельского решения по ставке статистические данные в значительной степени зашумлены разовыми факторами (индексация цен на автомобили и услуги связи, эффект високосного года в динамике ВВП, выплаты повышенных премий), отмечает ЦБ.