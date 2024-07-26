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Песков отметил наличие в правительстве разных взглядов на перегрев экономики

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В экономическом блоке правительства есть разные точки зрения по поводу перегрева экономики, там идут дискуссии и принимаются необходимые меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты его спросили, беспокоит ли Кремль вопрос перегрева экономики и высокий уровень инфляции.

"Понятно, что могут возникать текущие проблемы. От текущих проблем ни одна экономика мира не свободна, они возникают постоянно во всех странах. Они становятся проблемой для определенных регулятивных мер. То же самое делается в нашей стране. Существуют в экономическом блоке разные рабочие точки зрения по поводу перегрева экономики, ведутся рабочие обсуждения на этот счет и принимаются необходимые меры", - ответил Песков.

Он отметил, что "сами показатели экономического развития по отраслям и в целом по росту ВВП весьма позитивные".

Его спросили, довольны ли в Кремле в этой связи действиями правительства и Банка России.

"Президент неоднократно давал высокую оценку работе правительства, говорил о том, что он удовлетворен этой работой. Неоднократно он давал высокую оценку работе нашего мегарегулятора - Центрального банка, который отвечает за обеспечение макростабильности", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Кремль Правительство Банк России
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