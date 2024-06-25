Акционеры "Юнипро" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Юнипро" утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2023 год, сообщила компания по итогам прошедшего в заочной форме годового собрания.

Чистую прибыль в размере 21,48 млрд руб. решено не распределять и оставить в распоряжении компании.

Действующая дивидендная политика "Юнипро" предусматривает выплату акционерам по 20 млрд руб. в 2021-2022 г., эта же сумма установлена как ориентир на 2023-2024 гг. Компания намерена информировать акционеров о перспективах выплат в этот период, говорилось в документе. Тем не менее, последний раз акционеры "Юнипро" получали дивиденды по итогам девяти месяцев 2021 г. в размере 12 млрд руб.

"Юнипро" в РФ принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11 275 МВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной прошлого года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.