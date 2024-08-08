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Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в I полугодии выросла на 39,8%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в I полугодии 2024 г. выросла на 39,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 21,7 млрд руб., говорится в отчете компании.

EBITDA увеличилась на 14,3%, до 26,4 млрд руб.

Выручка составила 62,96 млрд руб. (+7,9%).

Позитивная динамика выручки обусловлена ростом спроса на электроэнергию и, соответственно, увеличением генерации электроэнергии станциями "Юнипро" в I ценовой зоне (европейская часть России и Урал - ИФ) на 4,5%, сообщила компания.

Активное размещение свободной ликвидности на банковских депозитах с высокими процентными ставками обеспечило компании существенные результаты финансовой деятельности, что привело к росту процентных доходов и дополнительному увеличению прибыли до налогообложения, отметили в "Юнипро".

На счетах компании на конец июня 2024 г. хранилось 44,1 млрд руб. В I полугодии 2024 г. "Юнипро" разместила на депозитах 25,9 млрд руб. против 1,4 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете.

"Юнипро" в РФ принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11 275 МВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной прошлого года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.

Юнипро Uniper
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