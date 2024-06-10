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"Соллерс" начал продажи малотоннажных Sollers Argo с бензиновым двигателем

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Российская автомобилестроительная группа "Соллерс" сообщила о старте продаж малотоннажных грузовиков Sollers Argo с бензиновым двигателем.

Sollers Argo - компактный грузовой автомобиль для городских перевозок полной массой от 2,5 тонны и грузоподъемностью до 1 тонны. Машина с прошлого года выпускается по полному циклу на заводе "Соллерс Карго" в Ульяновске. На старте производства она комплектовалась дизельным мотором стандарта Евро-5 объемом 2 литра и мощностью 130 л.с.

Согласно сообщению "Соллерса", добавившаяся бензиновая модификация автомобиля также имеет двухлитровый мотор пятого экологического класса мощностью 136 л.с. Двигатель работает на топливе с октановым числом не ниже АИ-92. Машина оснащена пятиступенчатой коробкой передач. В бензиновой версии автомобиль доступен со стандартной длиной колесной базы. Предложенный ряд надстроек включает бортовые, промтоварные и изотермические кузова объемом до 12 куб. м.

Продукция бренда Sollers, в линейку которого помимо Argo также входят фургоны Sollers Atlant и пикапы Sollers ST6, представлена в 79 дилерских центрах, расположенных в 57 городах РФ.

Как сообщалось, за январь-май 2024 года на российском рынке было реализовано 4 451 автомобиль бренда Sollers - в 2,5 раза больше, чем в том же периоде 2023 года. В частности, реализовано 2 762 коммерческих фургона Atlant, 777 машин Argo и 912 пикапов ST6.

Соллерс Sollers Argo
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