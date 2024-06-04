Группа "Соллерс" за 5 месяцев увеличила продажи автомобилей в РФ на 31%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" на внутреннем рынке за 5 месяцев 2024 года выросли на 31,1% до 18,632 тыс. штук.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе группы, с начала года было реализовано 13,18 тыс. автомобилей УАЗ, что превысило результат аналогичного периода прошлого года на 31,3%. В частности, моделей УАЗ СГР продано 5,452 тыс. шт. (+30,8%), Патриот - 3,809 тыс. (+32,8%), Профи - 1,973 тыс. (+23,9%), Пикап - 1,706 тыс. шт. (+41,3%), Хантер - 240 шт. (+17,1%).

Автомобилей бренда Sollers, которые выпускаются в РФ на базе технологий китайского JAC - включая LCV модели Atlant и Argo, а также выпускаемый на Дальнем Востоке пикап Sollers ST6 - за 5 месяцев, согласно опубликованному во вторник пресс-релизу компании, было продано 4,451 тыс. шт. - в 2,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее. В частности, реализовано 2,762 тыс. коммерческих фургонов Sollers Atlant, 777 небольших грузовиков Sollers Argo и 912 пикапов ST6.

ПАО "Соллерс" объединяет Ульяновский автозавод (выпускает модельный ряд УАЗ), а также предприятия, занимающиеся выпуском автомобилей бренда Sollers с использованием технологий китайского JAC: ООО "Соллерс Карго" (г. Ульяновск, выпускает LCV Sollers Argo), ООО "Соллерс Алабуга" (г. Елабуга, выпускает LCV Sollers Atlant) и ООО "Автомобильный индустриальные технологии" (г. Владивосток, выпускает пикапы Sollers ST6). Среди активов группы также - ульяновское ООО "Соллерс Комтранс" (бывшее СП с Isuzu, пока не перезапущено), промплощадка Заволжского моторного завода (ЗМЗ), предприятие по производству механических коробок передач и ряд других дочерних компаний.

Основным акционером ПАО "Соллерс" до лета 2022 года был бизнесмен Вадим Швецов, который продал контрольный пакет компании "Альтер Инвест" топ-менеджеров группы.